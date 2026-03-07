Beautiful anticipazioni dal 9 al 14 marzo | Hope scatena ancora la furia di Steffy Brooke prende una decisione

Le anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 9 al 14 marzo rivelano che Hope provoca di nuovo l'ira di Steffy e che Brooke decide di fare una scelta importante. Durante questo periodo, vengono approfonditi alcuni scontri tra i personaggi principali e si delineano nuove decisioni da parte di Brooke. La narrazione si concentra sugli sviluppi delle relazioni tra i protagonisti e sulle reazioni alle situazioni che si verificano.

A seguire tutte le anticipazioni di Beautiful dal 9 al 14 marzo 2026: ecco la trama completa e cosa aspettarsi dalle puntate in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity. Dalle anticipazioni di Beautiful Ridge sorprende Brooke e le chiede di affiancare Steffy come co-amministratrice delegata. Lei però seppur colpita fa un passo indietro, perché certa che questo potrebbe complicare ulteriormente il rapporto con Steffy.

