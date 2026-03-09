Beautiful Anticipazioni dal 16 al 21 Marzo 2026 | Hope dichiara amore a Thomas!

Nelle puntate di Beautiful dal 16 al 21 marzo 2026, Hope dichiara il suo amore a Thomas, mentre Bill, Katie e Poppy sono coinvolti in diverse vicende. Durante questa settimana, vengono mostrati amori irrisolti e segreti che mettono in crisi alcuni personaggi. Si verifica anche un evento drammatico che porta alla morte di una persona, lasciando tutti scioccati.

Scopri cosa accade a Hope, Thomas, Bill, Katie e Poppy nelle puntate di Beautiful dal 16 al 21 marzo 2026 tra amori irrisolti, segreti pericolosi e una morte che sconvolge tutti. Lunedì 16 Marzo 2026: Negli uffici della Forrester Creations l'aria diventa incandescente quando Steffy difende con fermezza la scelta di Thomas di lasciare Hope, convinta che sia stata la decisione migliore anche per Douglas. Hope reagisce con sarcasmo tagliente, accusando Steffy di interferire continuamente nella sua vita e di voler controllare il destino sentimentale del fratello. Thomas tenta di placare gli animi, chiedendo tempo per permettere a Hope di accettare il suo fidanzamento con Paris, ma le sue parole non bastano a spegnere la tensione.