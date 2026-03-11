Via libera della Fenice Beatrice Venezi direttore da ottobre

La Fenice ha annunciato ufficialmente che, a partire da ottobre, Beatrice Venezi assumerà il ruolo di direttrice musicale. La decisione è stata confermata nonostante le recenti polemiche e le proteste degli orchestrali. La nomina si inserisce in un contesto di tensione tra l’artista e alcuni membri dell’orchestra, che si sono opposti alla scelta.

Tutto confermato: da ottobre Beatrice Venezi sarà "direttore" musicale della Fenice, nonostante le feroci polemiche degli ultimi mesi e la ferma contrarietà degli orchestrali. La decisione è stata presa dal Consiglio d'indirizzo del Teatro, riunito sotto la presidenza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Per il sovrintendente Nicola Colabianchi, artefice della nomina, si tratta di "una scelta che assume consapevolmente anche il valore di un investimento sul futuro, non ultimo in ragione della giovane età" del "direttore".