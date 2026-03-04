Artemisia Gentileschi Cuore di Cesare in corpo di donna al Sipario Strappato

Sabato 7 marzo alle 21, il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano ospita lo spettacolo “Artemisia Gentileschi. Cuore di Cesare in corpo di donna”, interpretato dal Teatrino di Bisanzio. L’evento si svolge in via Marconi 165 e presenta una rappresentazione dedicata alla vita e alle opere della pittrice ritenuta una delle figure più importanti del Seicento.

Sabato 7 marzo alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) il Teatrino di Bisanzio porta in scena "Artemisia Gentileschi. Cuore di Cesare in corpo di donna" di Fiorenzo Baini, per la regia di Andrea Benfante e con Anna Giarrocco. Lo spettacolo celebra Artemisia Gentileschi, simbolo di tutte le donne che hanno saputo emanciparsi e non sottomettersi a un destino già segnato. Una donna che seppe rialzarsi di fronte al proprio carnefice e all'universo maschile, nell'epoca tra la fine del XVI e la metà del XVII secolo, affrontando violenze e discriminazioni, ma conquistando rispetto e ammirazione grazie al proprio talento.

Asta record a New York per il dipinto fiorentino di Artemisia GentileschiFirenze, 5 febbraio 2026 – Artemisia Gentileschi da record alle aste di New York.

“Bianca come i finocchi in insalata” al Sipario Strappato di ArenzanoVenerdì 12 dicembre alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva “Bianca come i finocchi in insalata”, della...

A Roma l’arte celebra l’universo femminile: Premio Artemisia Gentileschi e mostra L’Arte è Donna in Via MarguttaDal 27 febbraio al 7 marzo 2026 la Galleria Area Contesa ArteDesign ospita due rassegne dedicate alla figura della donna tra identità, memoria, violenza di genere e visioni contemporanee. liquidarte.it

Mostra di Artemisia Gentileschi, Toti: L’arte non si può censurare. Incontro pubblico delle attiviste di Non una di meno il 13 gennaioGenova – «Chi pone temi morali o politici sull’arte cercando di indirizzarla o condizionarla apre la strada all’esercizio del potere». L’arte non si censura, sono le parole di Giovanni Toti che ... ilsecoloxix.it

Maria Pacini Fazzi Editore festeggia 60 anni con il volume su Artemisia Gentileschi facebook

#lenotizieinpositivo di Ondawebtv Artemisia Gentileschi di Nadia Verdile. Anteprima per Caserta, Città delle Donne” x.com