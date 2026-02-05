Asta record a New York per il dipinto fiorentino di Artemisia Gentileschi
La vendita di un autoritratto di Artemisia Gentileschi a New York ha fatto il giro del mondo. La National Gallery ha acquistato il quadro per 5,69 milioni di dollari, stabilendo un nuovo record per un’opera dell’artista fiorentina. È la prima volta che un suo dipinto raggiunge una cifra così alta in un’asta internazionale.
Firenze, 5 febbraio 2026 – Artemisia Gentileschi da record alle aste di New York. Un suo autoritratto, che la vede raffigurata come Santa Caterina d’Alessandria, è stato venduto per 5,69 milioni di dollari (circa 5,23 milioni di euro) alla National Gallery. L’asta ha superato di gran lunga la stima iniziale, fissata tra i 2,5 e i 3,5 milioni di dollari, e ha oltrepassato il precedente primato d’asta per la pittrice, stabilito nel 2019 a Parigi con la vendita della “Lucrezia” per 5,25 milioni di dollari. L’opera. L'opera raffigura la pittrice come Santa Caterina d'Alessandria ed è uno dei soli cinque autoritratti conosciuti dell'artista, probabilmente il più antico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Artemisia Gentileschi è da record in asta da Christie’s a New York: oltre 5 milioni di dollariÈ stato aggiudicato per oltre 5 milioni di dollari un raro autoritratto dell’artista barocca, nella settimana in cui agli incanti passano i grandi maestri della storia dell’arte ... artribune.com
