bcc romagnolo nulla da fare con la mattei ravenna

Sabato, la Bcc Romagnolo, squadra femminile del Volley Club Cesena che gioca in serie D, ha affrontato la Mattei Ravenna, terza in classifica nel girone E. La partita si è conclusa con una vittoria della squadra ospite, che ha conquistato il risultato con set di 25-21, 25-14 e 25-22. La sfida si è svolta sul campo della Mattei Ravenna.

Nulla da fare per la Bcc Romagnolo, formazione femminile del Volley Club Cesena che milita nel torneo di serie D, che sabato si è scontrata con una delle protagoniste del girone E del campionato: sul campo della terza in classifica, Mattei Ravenna, è finita 3-0 (25-21, 25-14, 25-22). Il parziale non rende comunque giustizia all'approccio messo in campo dalle bianconere, che hanno in ogni caso centrato l'obiettivo fissato alla vigilia del match: disputare la miglior prestazione possibile contro una formazione determinata a riscattare la sconfitta dell'andata. A pesare in maniera importante sul risultato finale è stata la mancanza di esperienza in concomitanza dei momenti chiave del match, mentre in relazione all'impegno profuso in campo, le cesenati hanno lasciato il campo senza rimpianti.