Alla Bcc Romagnolo il derby con l’Athena Rimini
La Bcc Romagnolo conquista una vittoria importante nel campionato di volley di serie D, battendo in trasferta l’Athena Rimini con un netto 0-3. La partita, caratterizzata da momenti intensi e difficile gestione, si conclude con un risultato positivo che ridà fiducia alle bianconere, evidenziando l’importanza di questa vittoria nel percorso stagionale.
Nel campionato di volley di serie D, La Bcc Romagnolo ritrova il sorriso: la trasferta in casa dell’ Athena Rimini si chiude con un rotondo 0-3 a favore delle bianconere (27-29, 26-28, 18-25), arrivato al termine di una partita complessa da gestire sia tatticamente sia emotivamente. Tre punti preziosi per il morale dunque, che certificano la crescita delle ragazze di coach Mazzotti: in campo infatti non sono mancati i momenti difficili, come dimostrano in particolare i primi due set che si sono chiusi ai vantaggi, ma la squadra cesenate ne è uscita compatta e coesa. Nel primo parziale la Bcc Romagnolo parte molto bene: le bianconere sono incisive al servizio e solide a muro; il finale è un crescendo di emozioni punto a punto in cui le cesenati sono brave a rimanere lucide fino al 27-29. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Il calcio romagnolo insieme in serie C dopo quasi 60 anni: chi ha la rosa più cara tra Rimini, Ravenna e Forlì?
Leggi anche: Il derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Reggiana visibile gratuitamente sulla piattaforma Dazn
Alla Bcc Romagnolo il derby con l’Athena Rimini - Nel campionato di volley di serie D, La Bcc Romagnolo ritrova il sorriso: la trasferta in casa dell’Athena Rimini ... ilrestodelcarlino.it
Il palazzetto dello sport diventa Pala Bcc Romagnolo - Per il dopo alluvione del maggio 2023, il Bcc Romagnolo era intervenuto con una donazione di 100 mila euro. corrierecesenate.it
PESARO TORNA PRIMA IN SOLITARIA Complice la sconfitta di Brindisi a Bergamo, che ricordiamo ha ancora una partita da recuperare. Rimini invece batte Bologna nel derby romagnolo/emiliano e la raggiunge in classifica. Bello tornare in vetta da s - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.