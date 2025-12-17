Alla Bcc Romagnolo il derby con l’Athena Rimini

La Bcc Romagnolo conquista una vittoria importante nel campionato di volley di serie D, battendo in trasferta l’Athena Rimini con un netto 0-3. La partita, caratterizzata da momenti intensi e difficile gestione, si conclude con un risultato positivo che ridà fiducia alle bianconere, evidenziando l’importanza di questa vittoria nel percorso stagionale.

Nel campionato di volley di serie D, La Bcc Romagnolo ritrova il sorriso: la trasferta in casa dell’ Athena Rimini si chiude con un rotondo 0-3 a favore delle bianconere (27-29, 26-28, 18-25), arrivato al termine di una partita complessa da gestire sia tatticamente sia emotivamente. Tre punti preziosi per il morale dunque, che certificano la crescita delle ragazze di coach Mazzotti: in campo infatti non sono mancati i momenti difficili, come dimostrano in particolare i primi due set che si sono chiusi ai vantaggi, ma la squadra cesenate ne è uscita compatta e coesa. Nel primo parziale la Bcc Romagnolo parte molto bene: le bianconere sono incisive al servizio e solide a muro; il finale è un crescendo di emozioni punto a punto in cui le cesenati sono brave a rimanere lucide fino al 27-29. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

