La Bcc Romagnolo si riscatta e batte Ravenna

La Bcc Romagnolo ritrova il sorriso e conquista una vittoria importante contro Ravenna. La squadra di pallavolo maschile, affiliata al Volley Club Cesena e impegnata nel campionato di serie D, dimostra determinazione e spirito di squadra. Un risultato che riaccende le speranze e rafforza la fiducia nel percorso della formazione romagnola.

© Ilrestodelcarlino.it - La Bcc Romagnolo si riscatta e batte Ravenna Torna il sorriso in casa della Bcc Romagnolo, compagine di pallavolo maschile legata alla galassia del Volley Club Cesena che milita nel campionato di serie D. Nella decima giornata del torneo in effetti i bianconeri sono riusciti a riscattarsi dalle ultime due sconfitte maturate consecutivamente ritrovando così la vittoria. In casa dei giovanissimi della Consar Ravenna, fanalino di coda della classifica, sono arrivati tre punti importanti grazie al netto 0-3 (13-25, 21-25, 18-25), frutto di un gioco preciso ed estremamente efficace. Cesena si è dimostrata solida in tutti i fondamentali: la ricezione è stata precisa, la difesa attenta e la distribuzione del gioco da parte di un ritrovato Faenza ha lasciato spesso e volentieri i suoi attaccanti davanti a un muro a uno, in condizioni ideali per creare problemi agli avversari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Il Ravenna batte la Ternana e resta in vetta Leggi anche: Il calcio romagnolo insieme in serie C dopo quasi 60 anni: chi ha la rosa più cara tra Rimini, Ravenna e Forlì? La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Bcc Romagnolo si riscatta e batte Ravenna. La Bcc Romagnolo si riscatta e batte Ravenna - Torna il sorriso in casa della Bcc Romagnolo, compagine di pallavolo maschile legata alla galassia del Volley Club Cesena ... msn.com

Bcc Romagnolo a fianco del vivaio - Prosegue la collaborazione tra il Volley Club Cesena e Bcc Romagnolo, che grazie al ruolo di main Sponsor del settore giovanile del sodalizio pallavolistico che conta un migliaio di tesserati, vedrà ... ilrestodelcarlino.it

Cambiano le regole per chi ha riscattato gli anni universitari: il riconoscimento dei contributi diminuisce e l’uscita anticipata dal lavoro viene posticipata. Novità anche per i neoassunti e fondi pensione integrativi. Tutto quello che c’è da sapere - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.