Punta su un talento interno Bayer in Italia: Arianna Gregis è la nuova amministratrice delegata di Bayer SpA e presidente del Consiglio di amministrazione di Bayer Healthcare Manufacturing, cui fa capo lo stabilimento di Garbagnate Milanese. La nomina, effettiva da gennaio di quest’anno, rafforza il percorso di rinnovamento dell’azienda farmaceutica e consolida la presenza di Bayer nei principali ambiti delle Life Science. “Assumere la guida di Bayer in Italia è per me una grande responsabilità e un importante segnale di fiducia”, ha dichiarato Gregis. “Abbiamo competenze, persone e risorse per svolgere un ruolo di primo piano nel Paese”. Chi è Arianna Gregis e le sue priorità per Bayer. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bayer: chi è Arianna Gregis, da gennaio nuova Ceo in Italia

