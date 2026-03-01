Sanremo 2026 Elettra Lamborghini frena Mara Venier | Mi si vede la pat***

A Sanremo 2026, Elettra Lamborghini è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, suscitando attenzione con le sue parole. Durante l’intervista, la cantante ha commentato con schiettezza, dicendo che si vedeva la pat***, interrompendo momentaneamente la conversazione. La partecipazione di Lamborghini al Festival di Sanremo, vinto da Sal Da Vinci, ha attirato l’interesse del pubblico, confermando il suo stile diretto e senza filtri.

Il solito show di Elettra Lamborghini a Domenica In. La cantante, che ha partecipato al Festival di Sanremo vinto poi da Sal Da Vinci, è stata ospite di Mara Venier e, come sempre, ha travolto tutti con il suo entusiasmo. Un esempio? Ha tirato fuori dalla borsetta rossetto e un piatto pieno di dolcini e pizzette da distribuire tra giornalisti e opinionisti. “Così sarete buoni con me”, ha scherzato. "Non ha dormito per tutta la settimana, cerchiamo di capirla ”, ha detto Mara Venier". A un certo punto Elettra Lamborghini ha cominciato a urlare. "Il telefono, ho il telefono nella schiena ", ha detto. Così Mara Venier ha cercato di aiutarla a recuperare lo smartphone dalla tutina aderente: “ Ma mi si vede la patong ”, ha scherzato Lamborghini dopo aver visto il suo corpo riflesso nel gobbo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

“Ma questa è una cosa pornografica”: Mara Venier toglie il telefono incatratro nella tuta di Elettra Lamborghini ed la scena è esilarante. Poi vede una foto del marito della cantante: “È lui?” “Sì, te gusta la mangusta eh?”La puntata di Domenica In in onda la domenica (e quando sennò?) dopo la finale di Sanremo è un appuntamento imperdibile, non solo per risentire i...

Perché Elettra Lamborghini si è lamentata con Laura Pausini e Carlo Conti a Sanremo 2026? La risposta fa rumoreLa musica del Festival non si è fermata al palco dell’Ariston, visto che nella notte di Sanremo 2026 il volume si è alzato troppo — almeno secondo...

Sanremo 2026 | Soft chats con Elettra Lamborghini

