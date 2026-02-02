Basket A1 OMEPS Battipaglia sconfitta di misura da Roseto in un finale thrilling

Una partita combattuta fino all’ultimo secondo al PalaZauli, dove O.ME.P.S. Battipaglia ha perso di misura contro Roseto. La squadra di casa ha combattuto con tutte le sue forze, ma alla fine ha dovuto cedere in un finale molto emozionante. Le due squadre si sono date battaglia, e il risultato è rimasto in bilico fino all’ultimo attacco. La vittoria di Roseto rappresenta un passo importante nella corsa ai playoff e lascia amaro in bocca alle battipagliesi, che ora devono subito pensare alla prossima

Tempo di lettura: 4 minuti Al PalaZauli, nell'incontro valevole per la diciassettesima giornata (sesta di ritorno) del campionato di Serie A1 Femminile, successo importantissimo per la Peoples Strategy Panthers Roseto che, al termine di una partita estremamente avvincente, ha la meglio, in volata, sulla O.ME.P.S. Battipaglia.

