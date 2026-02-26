Tornano le Coppe Europee per la pallanuoto maschile. In scena oggi alla Zanelli l’andata degli ottavi di finale dell’Euro Cup che ha visto uscire sconfitti con il risultato di 11-12 i padroni di casa della RN Savona contro il Marsiglia. Match super equilibrato che è stato deciso dagli episodi al termine di una sfida che ha visto rincorrersi le due squadre per lunghi tratti del match. In ogni caso il risultato di misura lascia tutto aperto in chiave ritorno. Francesi che passano avanti nella prima frazione, conservando la rete di vantaggio a metà gara (6-5 il parziale). I padroni di casa non si arrendono e al termine della terza frazione trovano il pareggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, Euro Cup 2026: RN Savona sconfitta di misura dal Marsiglia nell’andata degli ottavi di finale

Leggi anche: Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: RN Savona non sbaglia nel posticipo e vola al terzo posto

Pallanuoto, Savona conquista il primo posto nel girone di Euro Cup. Trieste saluta con una vittoriaLa sesta ed ultima giornata della prima fase a gironi dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile emette gli ultimi verdetti: il Savona, già...

Temi più discussi: Pallanuoto femminile, Trieste vince ed approda ai quarti di finale dell’Euro Cup; PALLANUOTO EURO CUP FEMMINILE: QUINTA GIORNATA FASE A GIRONI TRIESTE BATTE IL KERULETI E SI QUALIFICA AI QUARTI DI FINALE!; Vittoria larga a Budapest, Trieste ai quarti di Euro Cup; Pallanuoto Trieste, in Euro Cup orchette attese dal Keruleti.

Pallanuoto. Len Euro Cup, non basta una grande Rari Nantes Savona: alla Zanelli il Marsiglia passa 12-11Sconfitta di misura per i biancorossi al termine di una sfida intensa e combattuta, segnata anche da decisioni arbitrali discusse ... svsport.it

Pallanuoto. Len Euro Cup, a Savona arriva il C.N. Marseille. Angelini: Una squadra clamorosa, ci vorrà una Rari straordinariaIn casa savonese si registra un’assenza: mancherà Cora, alle prese con un fastidioso problema alla schiena. Al suo posto sarà convocato il giovanissimo Michel Fruttero (classe 2009), che ha esordito ... svsport.it

Melissa Cicuto e Francesco Aiello sul podio della Veterans European Cup 2026 Recap di questo primo appuntamento La news https://shorturl.at/aUdYg - facebook.com facebook