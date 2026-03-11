Basket Nella Divisione regionale 2 Ritrova il sorriso la Pontremolese Battuto il Bottegone

Nella Divisione regionale 2 di basket, la Polisportiva Pontremolese ha conquistato una vittoria casalinga contro il Bottegone Basket Junior con il punteggio di 59-57, dopo aver subito quattro sconfitte di fila. La partita si è svolta davanti al pubblico locale, e i giocatori hanno portato a casa un risultato importante dopo un periodo difficile.

Dopo quattro stop consecutivi torna finalmente per la Polisportiva Pontremolese il dolce sapore della vittoria (59-57) nella gara casalinga contro il Bottegone Basket Junior. Una partita di carattere, a tratti ruvida e più mentale che fisica, che premia allo scadere i ragazzi di coach Novelli. Anche nei momenti più difficili la squadra è rimasta compatta, senza mai abbassare l’intensità, trovando nel collettivo le energie per conquistare due punti preziosi che ridanno morale e fiducia in una fase delicata del campionato. C’era grande attesa per l’incontro, sia per la posizione in classifica dei lunigianesi sia per il periodo complicato attraversato dalla squadra, reduce da risultati deludenti e da prestazioni sottotono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Nella Divisione regionale 2. Ritrova il sorriso la Pontremolese. Battuto il Bottegone Articoli correlati Basket Nella Divisione regionale 2. La Pontremolese cerca continuità. Imperativo battere il ChiesinaDopo la sofferta vittoria interna per 61-60 contro La Crocetta, la Polisportiva Pontremolese è chiamata questa sera ad affrontare una nuova e... Basket Nella Divisione regionale 2 il nuovo anno inizia con buoni propositi. Pontremolese, l’obiettivo è il podio. Longinotti: "Possiamo migliorarci»L’anno vecchio per il mondo del sottocanestro La Cisa Service Pontremolese, dopo le tre vittorie di fila, si è chiuso con una sconfitta maturata sul... Una raccolta di contenuti su Basket Nella Divisione Temi più discussi: Basket Divisione Regionale 2, continua la corsa dell'Azzurra Oristano in vetta alla classifica; Basket, Divisione Regionale 1: Verolese ai play off, Chiari retrocesso; Basket, Divisione Regionale 1: Virtus Luino, questa vale doppio; Basket Divisione Regionale 2, la Polisportiva ICaRe va a far visita alle Aquile. Albano Basket vola al terzo posto: battuto S. Anna Morena 87-71 nella Divisione Regionale 1Albano Basket conquista una vittoria importante nel campionato di Divisione Regionale 1, superando in casa S. Anna Morena Basket con il punteggio finale ... castellinotizie.it Basket Nella Divisione regionale 1 il CmC festeggia e tira un sospiro di sollievo dopo la vittoria nel derby. Legends, si materializza l’incubo retrocessioneI Legends si disperano, il Cmc tira un sospiro di sollievo. E’ questo il dopo derby carrarese della Divisione regionale 1 di basket tra due squadre che lottano per salvarsi. Finale di partita amarissi ... sport.quotidiano.net Non senza faticare, in Divisione Regionale 2 la Berrutiplastics torna a vincere tra le mura amiche dello Scaruffi: la Go Basket si arrende 75-72 all'overtime, dove i grigiorossi trovano i punti decisivi con Frilli (nella foto) e Bonaretti. E venerdì prossimo ci attend - facebook.com facebook EUROLEGA - Joan Laporta, attualmente in corsa per un nuovo mandato come presidente del Barcellona, ha promesso un significativo aumento delle risorse finanziarie destinate alla divisione basket del club per la stagione 2026-27 x.com