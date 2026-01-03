Basket Nella Divisione regionale 2 il nuovo anno inizia con buoni propositi Pontremolese l’obiettivo è il podio Longinotti | Possiamo migliorarci
La Pontremolese, squadra della Divisione regionale 2 di basket, guarda al nuovo anno con l’obiettivo di raggiungere il podio. Dopo una serie di tre vittorie consecutive, l’ultima partita si è conclusa con una sconfitta contro Endas Pistoia. Longinotti sottolinea la possibilità di migliorare, mantenendo l’attenzione sui progressi e sulle sfide future del team.
L’anno vecchio per il mondo del sottocanestro La Cisa Service Pontremolese, dopo le tre vittorie di fila, si è chiuso con una sconfitta maturata sul parquet dell’ Endas Pistoia. La comitiva di Michele Novelli che ha passato la sosta natalizia nel ripassare la lezione e nella contemporaneità ad oliare un motore che si è inceppato prima della sosta si apre all’anno nuovo con quell’energia creativa, con quel gusto della sfida, come avventura e azzardo. Il tecnico dei pontremolesi, abituato con il diesse Longinotti a vivere sulla barricata, i due si stanno rivelando personaggi ideali all’interno del mondo del sottocanestro gialloblù diretto con mano ferma dal nocchiero Pietro Ferdani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
