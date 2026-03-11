Basket i risultati della notte NBA 11 marzo | Adebayo fa la storia con 83 punti segnati Seconda prestazione di sempre superato Bryant

Nella notte NBA del 11 marzo, il giocatore ha segnato 83 punti, stabilendo il seconda miglior prestazione di sempre superando un noto ex giocatore. La stagione 2025-2026 continua con undici partite disputate, mentre si avvicina la fase decisiva con il play-in e i playoff. I risultati delle partite sono stati aggiornati e riportati in tempo reale, senza ulteriori analisi o commenti.

La stagione NBA 2025-2026 prosegue senza sosta. In attesa di entrare nella fase calda del massimo campionato americano con play-in e playoff, nella notte italiani si sono disputati ben undici match. Nel primo, i Philadelphia 76ers (35-30) hanno superato per 139-129 i Memphis Grizzlies (23-41) grazie a due prestazioni di Payne e Oubre, entrambi sopra i 30 punti. Continua il momento no dei Dallas Mavericks (21-44) che subiscono contro gli Atlanta Hawks (34-31) l’ottavo ko di fila con il punteggio di 124-112. Tutto facile per i Detroit Pistons (46-18) che si impongono sul campo dei Brooklyn Nets (17-48) per 100-138. I Pistons tornano così alla vittoria dopo quattro sconfitte e riconfermano la leadership ad Est. 🔗 Leggi su Oasport.it

