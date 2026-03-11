Clamoroso a Miami ! Adebayo segna 83 punti è la seconda prestazione di sempre in Nba

Clamoroso a Miami, dove il centro degli Heat ha messo a referto 83 punti in una singola partita contro Washington. Questa prestazione si colloca al secondo posto nella classifica delle migliori di sempre in NBA, superando gli 81 punti di Kobe Bryant e restando dietro solo ai 100 di Wilt Chamberlain. La partita ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

"E' una notte che entra dritta nella storia dell'Nba, ce la ricorderemo tutti". Eric Reid, voce principale della tv dei Miami Heat, puó raccontarne tante visti che ricopre questo ruolo dal 1991. La sua emozione però arriva nitida quando Bam Adebayo, a 1'16" dalla fine, trasforma i due tiri liberi che portano il totale del centro a 83 punti nel 150-129 con cui gli Heat travolgono i Washington Wizards. È la seconda miglior prestazione individuale in una singola partita Nba, seconda solo ai leggendari 100 punti segnati da Wilt Chamberlain il 2 marzo 1962 in un Philadelphia-New York. Supera anche gli 81 realizzati da Kobe Bryant in Lakers-Raptors del 22 gennaio 2006.