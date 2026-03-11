Basilicata | 4 milioni per dimezzare le attese entro il 2026

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato un finanziamento di quasi 4 milioni di euro destinato a ridurre le liste d’attesa nel settore sanitario entro il 2026. L’obiettivo è di dimezzare i tempi di attesa per i pazienti, secondo quanto annunciato dall’amministrazione regionale. La cifra sarà impiegata per migliorare i servizi e accelerare le procedure di accesso alle prestazioni sanitarie.

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato stanziamenti pari a quasi 4 milioni di euro per il contenimento delle liste d’attesa nel 2026. L’iniziativa, guidata dall’assessore Cosimo Latronico, mira a potenziare l’offerta di visite ed esami specialistici attraverso l’utilizzo di prestazioni aggiuntive del personale sanitario. Le risorse destinate coprono le Aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale con l’obiettivo di rispettare le classi di priorità nazionali. La programmazione deve essere completata entro il 31 dicembre 2026 basandosi sull’analisi dei fabbisogni assistenziali reali registrati nelle strutture locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata: 4 milioni per dimezzare le attese entro il 2026 Articoli correlati Forlì rilancia il centro storico: 3 milioni di euro per un hub urbano entro il 2026.Il Comune di Forlì ha avviato una complessa operazione di riqualificazione del suo centro storico, candidandosi a un bando regionale per intercettare... Sicilia: 3 milioni di euro per l’export, imprese supportate verso nuovi mercati globali entro il 2026.L’assessorato regionale delle Attività produttive della Sicilia ha stanziato 3 milioni di euro per sostenere l’espansione delle imprese siciliane sui... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Basilicata 4 milioni per dimezzare le... Temi più discussi: Basilicata, stanziate risorse per circa 4 milioni di euro per ridurre le liste d’attesa per la specialistica ambulatoriale; Banca Popolare di Puglia e Basilicata: l’utile 2025 vola a 57,3 milioni; Terna, al via iter per nuovo collegamento a Matera; Basilicata, 25 richieste per il Piano di edilizia scolastica da 9,5 milioni. Basilicata: 4 milioni per ridurre le liste d'attesa per la specialistica ambulatorialeAmmontano a quasi quattro milioni di euro le risorse destinate dalla Regione Basilicata al contenimento delle liste d'attesa per la specialistica ambulatoriale delle Aziende sanitarie e ospedaliere de ... ansa.it Basilicata, quasi 4 milioni di euro per ridurre le liste d’attesa nella specialistica ambulatorialeLa Basilicata destina circa 4 milioni di euro per velocizzare l’accesso alle prestazioni ambulatoriali e ridurre i tempi di attesa. trmtv.it Per la Basilicata 4 milioni di euro per ridurre le liste d’attesa - facebook.com facebook Al via Polibus, il viaggio delle discipline Stem tra Puglia e Basilicata - News x.com