Baseball l’impresa dell’Italia | batte gli Usa a Houston

La nazionale italiana di baseball, guidata da Francisco Cervelli, ha ottenuto un risultato storico battendo gli Stati Uniti a Houston con il punteggio di 8 a 6. È la prima volta che l’Italia vince contro gli USA in una partita ufficiale di questa portata. La sfida si è svolta nello stadio di Houston, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Un risultato storico. A Houston la nazionale italiana di baseball guidata da Francisco Cervelli ha battuto per 8 a 6 gli Stati Uniti. Non è la prima volta, ma mai gli Azzurri avevano battuto gli Usa composti da tutti major leaguer. La nazionale è andata avanti di otto punti grazie ai lanci di Lorenzen e ai fuoricampo di Teel Antonacci e Caglianone. Poi ha evitato la rimonta chiudendola con Weissert sul monte chiamato a eliminare Henderson e Judge, niente meno. World Baseball Classic. Ora il percorso degli azzurri al World Baseball Classic prevede la partita con il Messico. La partita si è giocata alla presenza dell’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: World Baseball Classic 2026: Italia contro USA, a Houston c’è la supersfida

LIVE Italia-USA 8-6, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: LEGGENDARI! Epica e memorabile vittoria a Houston!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STRIKE-OUT!!! LA STORIA E’ QUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! 1 ball, 2 strike.

Approfondimenti e contenuti su Baseball l'impresa dell'Italia batte...

Temi più discussi: Come qualificarsi a baseball e softball alle Olimpiadi di Los Angeles 2028?; Quando l’Aston Villa vinse il campionato di… baseball; Le regole del gioco: come fare centro nello sport e nell’imprenditoria; Italia da leggenda al WBC: batte gli USA e firma un'impresa storica.

Baseball, impresa storica dell'Italia: batte 8-6 gli Stati Uniti e ora può eliminarli dai MondialiL'Italia batte gli Usa 8-6 al World Baseball Classic — il «quasi Mondiale» del baseball, dato che dal 2011 non esiste una Coppa del Mondo ufficiale — e ora può eliminarli battendo il Messico questa se ... corriere.it

World Baseball Classic 2026: Italia-Messico per la qualificazione dopo l’impresaItalia contro Messico, il match che nei fatti vale la qualificazione nel gruppo B del World Baseball Classic 2026. Dopo l'impresa notturna contro Team ... oasport.it

L’America siamo noi! L’Italia del baseball fa la storia e batte gli Usa a casa loro L’inimmaginabile è successo. L’Italia ha battuto gli Stati Uniti. L’Italia del baseball ha stupito il mondo intero. Gli Azzurri di Francisco Cervelli hanno vinto una partita pazze - facebook.com facebook

Baseball, Italia batte Stati Uniti 8-6 nel World Baseball Classic #SkySport x.com