Ferisce il figlio con una coltellata al culmine di una lite denunciato

A Sarno, una lite familiare si è trasformata in un episodio di violenza, con un giovane che è stato ferito al petto dal padre con un coltello. L’uomo è stato successivamente denunciato dalle forze dell’ordine. L’episodio evidenzia le tensioni all’interno della famiglia e le conseguenze di un conflitto che è sfociato in un gesto grave.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una lite familiare è sfociata nel sangue a Sarno dove un giovane è stato ferito al petto dal padre con una ferita d'arma da taglio. A ricostruire quanto accaduto sono stati i carabinieri del reparto Territoriale di Nocera Inferiore, agli ordini del comandante Gianfranco Albanese. I militari sono stati allertati dai medici dell'ospedale di Sarno dove il ragazzo è stato portato dalla madre. I sanitari, infatti, avevano notato sul petto del giovane diversi segni, compatibili con una ferita d'arma da taglio. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, il padre – che probabilmente era in stato di ebrezza – ha colpito il figlio al culmine di una lite.

