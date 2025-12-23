Minaccia il vicino con le forbici al culmine di una lite

23 dic 2025

Nel pomeriggio di domenica, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 60enne napoletano, con precedenti di polizia, per atti persecutori. In particolare, gli agenti del commissariato di Portici - Ercolnao, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

