Minaccia il vicino con le forbici al culmine di una lite
Nel pomeriggio di domenica, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 60enne napoletano, con precedenti di polizia, per atti persecutori. In particolare, gli agenti del commissariato di Portici - Ercolnao, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Minaccia di vendicare la morte del padre ucciso al culmine di una lite: arrestato Renè Giachi
Leggi anche: Picchia i genitori al culmine di una lite: arrestato
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
“Quando il Natale è alle porte, possiamo dire: il Signore è vicino! Senza Gesù, questa affermazione – il Signore è vicino – potrebbe suonare quasi come una minaccia. In Gesù, invece, noi scopriamo che, come avevano intuito i profeti, Dio è un grembo di mise - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.