Bari ordigno nella sala | arrestato l’uomo che ha

A Bari, nel quartiere Carrassi, un uomo è stato arrestato dopo aver collocato un ordigno nella sala di una comunità religiosa. L’episodio ha coinvolto oltre settanta fedeli e diversi bambini che partecipavano a una funzione, provocando grande paura tra i presenti. La polizia ha intervenuto prontamente, assicurando l’autore del gesto e mettendo in sicurezza l’area.

Nel cuore di Bari, nel quartiere Carrassi, la tranquillità di una comunità religiosa è stata scossa da un tentativo di aggressione che ha coinvolto oltre settanta fedeli e diversi bambini presenti durante una funzione. Un uomo di 39 anni è stato identificato come l’autore dell’atto intimidatorio, arrestato dalla Polizia di Stato su ordinanza della Procura di Bari per reati legati a ordigni incendiari e turbamento di funzioni religiose. L’evento si è verificato il primo marzo scorso, quando il sospettato ha introdotto nella sala del Regno dei Testimoni di Geova un dispositivo rudimentale contenente benzina, scatenando l’allarme tra i presenti prima di fuggire. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Tra i fedeli con un ordigno incendiario durante la funzione: paura nella sala dei Testimoni di Geova a BariÈ stato individuato e arrestato il presunto responsabile dell’atto intimidatorio avvenuto lo scorso 1° marzo nella sala del Regno dei Testimoni di...

Arrestato per furto l'uomo che ha ucciso lo zio di Laura Pausini, fermato nella stessa via dell'incidenteL’uomo che lo scorso 2 novembre ha travolto e ucciso a Bologna Ettore Pausini, zio della cantante Laura, è stato arrestato per tentato furto...

Paura a Bari, mise un ordigno nella sala dei Testimoni di Geova: arrestato oggi 39enneE' accusato di aver messo lo scorso primo marzo un ordigno vicino alla casa di culto dei Testimoni di Geova di Bari. In manette un 39enne dagli agenti della polizia con l'accusa di fabbricazione o det ... adnkronos.com

Con ordigno in sala Testimoni di Geova, gip ‘non escluso fanatismo religioso’Nuovi dettagli sull'attentato sventato a Bari: per il GIP dietro l'ordigno nella sala dei Testimoni di Geova potrebbe esserci fanatismo religioso ... trmtv.it

Un 39enne di Bari è stato arrestato dopo essere entrato, lo scorso 1° marzo, in una Sala dei Testimoni di Geova nel quartiere Carrassi durante una funzione religiosa con oltre 70 fedeli, tra cui diversi bambini. L’uomo si è seduto nelle ultime file portando con - facebook.com facebook

