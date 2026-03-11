Tra i fedeli con un ordigno incendiario durante la funzione | paura nella sala dei Testimoni di Geova a Bari

Un uomo è stato arrestato dopo aver portato un ordigno incendiario nella sala dei Testimoni di Geova nel quartiere Carrassi a Bari lo scorso 1° marzo. Durante la funzione, alcuni fedeli hanno notato l’oggetto e si sono messi in salvo, evitando conseguenze gravi. Le forze dell’ordine hanno identificato il sospettato e lo hanno fermato in seguito alle indagini.

È stato individuato e arrestato il presunto responsabile dell'atto intimidatorio avvenuto lo scorso 1° marzo nella sala del Regno dei Testimoni di Geova nel quartiere Carrassi a Bari.La polizia di Stato, al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari, ha eseguito una.