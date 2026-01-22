In aereo da Bari a Manchester in estate parte il nuovo collegamento | Due voli a settimana
A partire dalla prossima estate, EasyJet introdurrà un nuovo collegamento tra Bari e Manchester, con voli programmati due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. Questa nuova rotta offrirà un’opportunità comoda e diretta per i viaggi tra le due città, facilitando gli spostamenti durante i mesi estivi. La proposta si inserisce nell’offerta estiva di collegamenti aerei, rispondendo alle esigenze di mobilità tra Italia e Regno Unito.
Si potrà volare da Bari a Manchester due giorni a settimana (lunedì e venerdì). Dalla prossima estate EasyJet opererà la nuova rotta per collegare il capoluogo pugliese alla città britannica. In Puglia nuovo collegamento Brindisi-Linate
