Collegamento aereo Bari-Atene in estate tre voli a settimana

La compagnia Aegean riattiva il collegamento aereo tra Bari e Atene. Da questa estate, ci saranno tre voli a settimana, di domenica, mercoledì e venerdì. La tratta torna disponibile per chi vuole viaggiare tra le due città durante le vacanze.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.