Collegamento aereo Bari-Atene in estate tre voli a settimana
La compagnia Aegean riattiva il collegamento aereo tra Bari e Atene. Da questa estate, ci saranno tre voli a settimana, di domenica, mercoledì e venerdì. La tratta torna disponibile per chi vuole viaggiare tra le due città durante le vacanze.
La tratta sarà effettuata tre volte a settimana: domenica, mercoledì e venerdì. Nella prossima estate tornerà attivo il collegamento aereo Bari-Atene gestito dalla compagnia Aegean. La rotta sarà fruibile, dall'aeroporto di Bari, da fine giugno a inizio settembre.“Il ritorno di una grande.🔗 Leggi su Baritoday.it
