A Bari, magistrati e avvocati hanno partecipato a un'iniziativa pubblica per promuovere il referendum, radunandosi in piazza Diaz e camminando lungo il lungomare anche sotto la pioggia.

A Bari, magistrati e avvocati hanno lanciato un’iniziativa pubblica con lo slogan Vado di corsa a votare no, radunandosi in piazza Diaz e percorrendo il lungomare anche sotto la pioggia per promuovere l’iniziativa referendaria. Il procuratore Rossi ha espresso la certezza che la risposta del popolo italiano sarà negativa verso la proposta in questione. L’evento si è svolto nel contesto del Referendum 2026, dove il movimento descrive la mobilitazione come un’onda che sta crescendo tra i cittadini. La presenza delle autorità giudiziarie sottolinea la gravità della scelta che attende gli elettori. La Mobilitazione Giuridica nel Cuore di Bari. Il cuore pulsante dell’evento risiede nella partecipazione attiva dei professionisti del diritto, che hanno scelto di uscire dagli uffici per prendere parte alla campagna elettorale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari: magistrati sfidano la pioggia per il referendum

