Cuore bruciato persone sfidano la pioggia per il bimbo di 2 anni

A Nola, cittadini sfidano la pioggia per il piccolo D., un bimbo di 2 anni. La manifestazione, che si è svolta questa mattina, è nata come segno di vicinanza dopo che il bambino ha avuto un grave problema di salute. Nonostante il maltempo, molte persone si sono radunate con fiaccole accese, dimostrando il loro affetto e solidarietà. La folla ha camminato lungo le strade principali, creando un forte momento di unità. La solidarietà si è fatta sentire forte tra le gocce di pioggia.

La marcia a Nola per una preghiera per il bimbo di 2 anni in condizioni gravi al Monaldi dopo un trapianto di cuore andato male Neanche la pioggia ha fermato i cittadini di Nola che hanno partecipato alla fiaccolata in solidarietà a D. C., il piccolo di due anni da settimane ricoverato all'Ospedale Monaldi in condizioni gravi dopo un trapianto non riuscito. Presente anche Patrizia Mercolino, la madre del bimbo. Le persone prima si sono rifugiate all'interno del Duomo di Nola per ripararsi dal diluvio, poi hanno percorso le strade della cittadina esponendo lo striscione "Per il nostro guerriero".