Aggressioni in corsia 160 episodi segnalati in un anno a Bari e provincia | in oltre il 60% dei casi le vittime sono donne
Nel 2025, sono state segnalate 160 aggressioni nelle strutture dell'Asl Bari, coinvolgendo operatori sanitari. In più del 60% dei casi, le vittime sono donne. Gli episodi si sono verificati nelle corsie degli ospedali della provincia, con diversi episodi che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. I numeri indicano una presenza costante di violenza nei confronti del personale sanitario.
Nel 2025, sono state complessivamente 160 le segnalazioni di episodi di violenza ai danni di operatori sanitari avvenuti nelle strutture dell'Asl Bari. Il 40% dei casi ha riguardato il territorio del Comune di Bari. Sono alcuni dei dati resi noti dall'azienda sanitaria locale in occasione della. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Articoli correlati
In aumento le malattie cardiovascolari tra le donne: ogni anno oltre 124 mila vittime. “Il paradosso: la medicina ha gli strumenti per evitarne il 70% ma non si applicano”Roma, 9 febbraio 2026 - Ogni anno solo in Italia muoiono per malattie cardiovascolari oltre 124.
Milano Banlieue, oltre 800 arresti nel 2025 per aggressioni e rapine, 20% commesso da minori, questore Megale: “Stranieri nell'80% dei casi”A Milano si registra una crescente escalation di aggressioni, rapine e violenze sessuali, con un quadro della sicurezza urbana sempre più critico.