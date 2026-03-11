Aggressioni in corsia 160 episodi segnalati in un anno a Bari e provincia | in oltre il 60% dei casi le vittime sono donne

Nel 2025, sono state segnalate 160 aggressioni nelle strutture dell'Asl Bari, coinvolgendo operatori sanitari. In più del 60% dei casi, le vittime sono donne. Gli episodi si sono verificati nelle corsie degli ospedali della provincia, con diversi episodi che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. I numeri indicano una presenza costante di violenza nei confronti del personale sanitario.