Lividi sul corpo della bambina morta in casa a Bordighera la procura apre un’inchiesta

La procura di Genova ha aperto un’indagine sulla morte di una bambina trovata senza vita nella sua casa a Morghe, frazione di Bordighera. La piccola aveva segni di lividi sul corpo, e ora si cerca di capire cosa sia successo. Le forze dell’ordine stanno ascoltando parenti e vicini, mentre sul caso si fa strada l’ipotesi di maltrattamenti. La famiglia è stata ascoltata, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali sulle cause della morte.

Genova, 9 febbraio 2026 – Aveva lividi sul corpo la bambina morta nella sua casa di Morghe, località di Bordighera. Il medico legale avrebbe riscontrato alcune ecchimosi, circostanza che ora porta gli inquirenti ad approfondire la vicenda. L’allarme è stato dato dalla famiglia. Quando il 118 è arrivato sul posto la piccola era in preda a una crisi respiratoria. L’intervento dei sanitari non è bastato a scongiurare l’epilogo peggiore. La bimba è andata in arresto cardiaco e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione. Nell'abitazione sono arrivati i carabinieri di Bordighera e il medico, che ha constatato il decesso notando gli ematomi sul cadavere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Una bambina di soli due anni è stata trovata morta nella sua casa a Bordighera.

Bordighera, bimba di 2 anni muore in casa: aveva lividi sul corpo. La mamma: «È caduta dalle scale». Sarà disposta l'autopsiaTragedia a Bordighera. Una bambina di due anni è morta in casa a seguito di una crisi respiratoria. Si ipotizza un incidente domestico. Nonostante l'intervento immediato ... ilmattino.it

Bimba di 2 anni morta in casa a Bordighera. Aveva lividi sul corpoLa mamma ha detto ai carabinieri che la piccolina è caduta dalle scale, ma secondo le prime informazioni, si procederà ad autopsia per accertare l'origine delle ecchimosi ... msn.com

