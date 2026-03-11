Una bambina di otto anni di Isernia aspetta da settimane l’avvio delle terapie logopediche, ma si trova bloccata dalle liste d’attesa chiuse e da servizi saturi. La sua famiglia sta cercando di ottenere un appuntamento senza successo, mentre le strutture sanitarie della Regione Molise non riescono a garantire tempi rapidi per tutti i pazienti. La situazione rimane irrisolta e senza un’anticipazione certa.

Una bambina di otto anni a Isernia attende da settimane l’inizio delle terapie logopediche, bloccata da liste d’attesa chiuse e servizi saturi. L’associazione Asperger Abruzzo ha lanciato un ultimatum alla Regione Molise: entro dieci giorni deve essere garantita la presa in carico, altrimenti si organizzerà una protesta davanti alla sede sanitaria regionale. Il caso riguarda Nicolina, madre che il 13 febbraio scorso ha esposto pubblicamente la propria impotenza di fronte all’inerzia del sistema sanitario locale. La famiglia non chiede favori speciali ma il diritto fondamentale della figlia ad accedere alle cure prescritte dagli specialisti. Senza intervento immediato, si rischia di perdere tempo prezioso per lo sviluppo infantile, costringendo i genitori a soluzioni private o spostamenti costosi verso Campobasso e Termoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bambina di 8 anni: l’ultimatum alla Regione Molise

