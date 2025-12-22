Nuovo ospedale di Terni ultimatum del consiglio comunale alla Regione Umbria

Certezze su luogo, tempi e soldi. Suona quasi come un "ultimatum" l'atto di indirizzo a cui il consiglio comunale di Terni ha dato il via libera questa mattina (19 voti a favore e 4 contrari) sul nuovo ospedale di Terni.Il documento prende le mosse dall'intervento che il sindaco Stefano Bandecchi. Sul nuovo ospedale di Terni si allarga lo scontro istituzionale, riflettori nazionali sul caso umbro; Bandecchi (Ternana Women) ultimatum ai Rizzo: Faremo la clinica, versino 2 milioni a Stadium, disponibili a subentrare nel progetto; Bandecchi a muso duro: Mai messo prestanome nella Ternana. Regione e Rizzo smettano di insultare la città di Terni. Nuovo ospedale Terni: consiglio comunale in pressing sulla Regione per luogo, tempi e costi - di Maria Giulia Pensosi Il consiglio comunale di Terni ha votato un atto di indirizzo che impegna la Regione Umbria sul nuovo ospedale di Terni.

Nuovo ospedale di Terni, presentato lo studio sulle aree possibili: cinque le ipotesi sul tavolo - Ad aprire l’incontro è stata la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha evidenziato l’importanza di garantire trasparenza e rispettare i tempi stabiliti. corrieredellumbria.it

Nuovo ospedale Terni: la furia di Bandecchi, il plauso della maggioranza e le perplessità dell’opposizione - Sabato la presentazione dello studio che ha individuato le cinque aree idonee che, come previsto dalla presidente di Regione Stefania Proietti, non avrebbero «messo d’accordo tutti al 100%». umbria24.it

Nuovo ospedale: Proietti lancia la sfida per il rilancio di Terni, sanità pubblica al centro contro la politica degli interessi personali Come Alleanza Verdi Sinistra Terni esprimiamo soddisfazione per la presentazione dello studio sulle aree idonee alla realizzazio - facebook.com facebook

