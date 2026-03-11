Ballerina core | il trend più romantico del momento conquista anche le labbra

La tendenza più romantica del momento sta conquistando anche le labbra, passando dalla ballet manicure alle ballerina lips. Questa moda si caratterizza per sfumature di rosa delicato, texture lucide e un’eleganza eterea che valorizza labbra piene e luminose. Il trend si sta diffondendo rapidamente tra chi cerca un look raffinato e fresco, perfetto per la stagione.

Dalla ballet manicure alle ballerina lips, la tendenza più delicata della stagione celebra rosa soffusi, texture lucide e un’eleganza eterea che mette al centro labbra piene e naturalmente luminose. Il fascino delicato del mondo della danza continua a ispirare la moda e la bellezza, e oggi si traduce in una delle tendenze più romantiche e sofisticate del momento. Il ballerina core nasce inizialmente come estetica fashion, fatta di tutù vaporosi, body aderenti e ballerine minimal che hanno conquistato le it girl più influenti, trasformando il guardaroba in una versione contemporanea e urbana dello stile da sala prove. Da lì il passo verso il beauty è stato naturale. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ballerina core: il trend più romantico del momento conquista anche le labbra Articoli correlati Ballerina core: il trend beauty più romantico del momento conquista anche le labbraDalla ballet manicure alle ballerina lips, la tendenza più delicata della stagione celebra rosa soffusi, texture lucide e un’eleganza eterea che... Le labbra più virali del momento? Le ballet slipper lipsCome suggerisce il nome, consiste nel rendere la superficie delle labbra molto simile a quella delle scarpette che usano le ballerine, e quindi rosa...