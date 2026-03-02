Le labbra più virali del momento? Le ballet slipper lips
Come suggerisce il nome, consiste nel rendere la superficie delle labbra molto simile a quella delle scarpette che usano le ballerine, e quindi rosa e lucenti. Attenzione però perché il colore non deve essere un rosa qualsiasi ma un rosa baby leggermente lattiginoso. Chiaro ma non chiarissimo, freddo ma non freddissimo e dal finish satinato che ricordi il più possibile il raso delle calzature delle Ètoile. Trovare un prodotto che da solo soddisfi tutte queste caratteristiche non è semplice e infatti sui social le versioni di questo trend si sono moltiplicate in men che non si dica. C’è chi per replicarlo ha messo mano a tutti i lipstick del beauty case sperando di possedere la shade perfetta, chi ha provato varie combo labbra, chi si è data agli acquisti pazzi di quantità imbarazzanti di prodotti di ogni sorta, dalle tinte ai gloss. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
