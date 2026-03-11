Bali Lawal di A Coded World ha portato a Roccabianca un format che ha intrecciato poesia musica moda e creatività
Bali Lawal di A Coded World ha portato a Roccabianca un format che unisce poesia, musica, moda e creatività. Gli spettacoli sono nati dall’ispirazione personale, hanno coinvolto diverse collaborazioni e hanno ricevuto il supporto delle istituzioni locali. La manifestazione si svolge in vari spazi pubblici e ha attirato un pubblico variegato, interessato a esperienze artistiche diverse.
Quando gli spettacoli nascono dal cuore, poi incontrano alleanze ed infine il sostegno delle istituzioni. Sono gli ingredienti che hanno reso possibile portare sul palco del Teatro Arena del Sole di Roccabianca Radici delle donne, un evento dedicato alla creatività femminile, che ha intrecciato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Argomenti discussi: A ROCCABIANCA (PR) EVENTO DEDICATO ALLE DONNE CON LA MODELLA BALI; A Coded World premia la stilista Hnia Harrati in occasione dell’evento 8 Marzo 8 Donne.
A Napoli alla ricerca dei «cigni neri»: casting delle modelle di African Fashion GateBali Lawal, la top model di Giorgio Armani, e Jelena Ivanovic, modella-simbolo degli anni Novanta e oggi proprietaria di una delle agenzie più importanti di scouting per modelle saranno le madrine di ... ilmattino.it