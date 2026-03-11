Bali Lawal di A Coded World ha portato a Roccabianca un format che ha intrecciato poesia musica moda e creatività

Bali Lawal di A Coded World ha portato a Roccabianca un format che unisce poesia, musica, moda e creatività. Gli spettacoli sono nati dall’ispirazione personale, hanno coinvolto diverse collaborazioni e hanno ricevuto il supporto delle istituzioni locali. La manifestazione si svolge in vari spazi pubblici e ha attirato un pubblico variegato, interessato a esperienze artistiche diverse.