La conduttrice di Dazn ci ha portato con lei durante l' ecografia che ha svelato se aspetta un maschietto o una femminuccia

Da iodonna.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Diletta Leotta ha condiviso con i follower un momento molto personale. Durante un’ecografia, la conduttrice di Dazn ha mostrato il volto del suo secondo figlio, svelando che sarà un maschietto. La notizia arriva dopo aver già accolto la piccola Aria e in un momento di grande felicità con il marito Loris Karius. La donna ha mostrato il cuore azzurro e il sorriso radioso, pronta ad affrontare questa nuova avventura in famiglia.

U n cuore azzurro e il sorriso radioso di chi sta per vivere una nuova, incredibile avventura. Diletta Leotta ha svelato il sesso del suo secondo figlio: dopo la piccola Aria, la conduttrice di Dazn e il marito Loris Karius si preparano ad accogliere un maschietto. L’annuncio è arrivato attraverso un carosello di scatti su Instagram intitolato “Growing life”, un racconto per immagini della loro quotidianità tra pancioni in mostra, selfie d’amore e la dolce attesa di una famiglia che si allarga. Diletta Leotta, vita pubblica e privata della conduttrice. guarda le foto Diletta Leotta, il gender reveal dalla ginecologa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

la conduttrice di dazn ci ha portato con lei durante l ecografia che ha svelato se aspetta un maschietto o una femminuccia

© Iodonna.it - La conduttrice di Dazn ci ha portato con lei durante l'ecografia che ha svelato se aspetta un maschietto o una femminuccia

Approfondimenti su Diletta Leotta

“Maschietto o femminuccia?”. Diletta Leotta, il sesso del secondo figlio svelato prima dell’annuncio ufficiale

Con lei ha funzionato così: è vedendo altre nuotatrici allenarsi mentre i figli correvano a bordo vasca che ha capito che sport e maternità sono conciliabili. Oggi Adrian ha 13 settimane. «E ora posso dirlo: so che cos'è la stanchezza»

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Diletta Leotta

Argomenti discussi: Diletta Leotta, il gender reveal dalla ginecologa (insieme a Loris Karius): Ecco il sesso del bebè in arrivo; Diletta Leotta svela il sesso del bebè in arrivo: È un maschio.

la conduttrice di daznDiletta Leotta pubblica il momento dell’ecografia in cui scopre il sesso del suo secondo bebè (Video)La conduttrice Diletta Leotta è già mamma della piccola Aria avuta dal marito il portiere tedesco Loris Karius ... isaechia.it

la conduttrice di daznDiletta Leotta figlio, la conduttrice aspetta un maschio! L’annuncio arriva…dal ginecologoDiletta Leotta avrà un maschietto: l’annuncio sul secondogenito Dopo l’arrivo della primogenita Aria, Diletta Leotta aspetta un ... televisionando.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.