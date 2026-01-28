La conduttrice di Dazn ci ha portato con lei durante l' ecografia che ha svelato se aspetta un maschietto o una femminuccia

Diletta Leotta ha condiviso con i follower un momento molto personale. Durante un’ecografia, la conduttrice di Dazn ha mostrato il volto del suo secondo figlio, svelando che sarà un maschietto. La notizia arriva dopo aver già accolto la piccola Aria e in un momento di grande felicità con il marito Loris Karius. La donna ha mostrato il cuore azzurro e il sorriso radioso, pronta ad affrontare questa nuova avventura in famiglia.

