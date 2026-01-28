La conduttrice di Dazn ci ha portato con lei durante l' ecografia che ha svelato se aspetta un maschietto o una femminuccia
Diletta Leotta ha condiviso con i follower un momento molto personale. Durante un’ecografia, la conduttrice di Dazn ha mostrato il volto del suo secondo figlio, svelando che sarà un maschietto. La notizia arriva dopo aver già accolto la piccola Aria e in un momento di grande felicità con il marito Loris Karius. La donna ha mostrato il cuore azzurro e il sorriso radioso, pronta ad affrontare questa nuova avventura in famiglia.
U n cuore azzurro e il sorriso radioso di chi sta per vivere una nuova, incredibile avventura. Diletta Leotta ha svelato il sesso del suo secondo figlio: dopo la piccola Aria, la conduttrice di Dazn e il marito Loris Karius si preparano ad accogliere un maschietto. L’annuncio è arrivato attraverso un carosello di scatti su Instagram intitolato “Growing life”, un racconto per immagini della loro quotidianità tra pancioni in mostra, selfie d’amore e la dolce attesa di una famiglia che si allarga. Diletta Leotta, vita pubblica e privata della conduttrice. guarda le foto Diletta Leotta, il gender reveal dalla ginecologa. 🔗 Leggi su Iodonna.it
