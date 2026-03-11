La Strada Statale 18 Tirrena Inferiore a Bagnara Calabra è stata riaperta al traffico con un senso unico alternato, dopo i crolli causati da un evento sismico. Il tratto che attraversa il comune era stato chiuso in precedenza per motivi di sicurezza. La riapertura riguarda una porzione della strada interessata dai danni e permette il transito dei veicoli con questa nuova modalità.

La Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, nel tratto che attraversa il comune di Bagnara Calabra, torna ad accogliere il traffico con un regime di circolazione a senso unico alternato. Questa decisione, comunicata dall’ente gestore delle infrastrutture, segna la fine di una chiusura iniziata il 31 gennaio scorso e causata da una caduta di massi scatenata dalle forti precipitazioni dei cicloni Harry e Ulrich. L’apertura parziale avviene dopo aver completato le attività di perlustrazione e disgaggio del percorso stradale, ma non rappresenta ancora il ripristino totale della viabilità. Il sistema di senso unico, gestito tramite impianto semaforico, è stato attivato per permettere la continuazione degli interventi di messa in sicurezza senza bloccare completamente il transito verso le aree interne della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bagnara: SS18 riapre a senso unico dopo i crolli di Harry

