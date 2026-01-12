Casello di Maddaloni sopralluogo dei tecnici Santangelo FdI | Opera strategica per la logistica e l’area est

Questa mattina, i tecnici del Ministero delle Infrastrutture, insieme ai rappresentanti di Autostrade, hanno effettuato un sopralluogo al casello autostradale di Maddaloni. L’obbiettivo è verificare gli ultimi passaggi necessari per l’apertura dell’opera, considerata strategica per la logistica e l’area est della regione. L’intervento rappresenta un passo importante verso il completamento di un'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo locale.

Sopralluogo questa mattina al casello autostradale di Maddaloni da parte dei tecnici del Ministero delle Infrastrutture, accompagnati dai rappresentanti di Autostrade, per verificare gli ultimi passaggi necessari all'apertura dell'infrastruttura. A commentare l'esito dell'incontro è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vincenzo Santangelo, che sottolinea l'importanza strategica dell'opera per il territorio. "Con il sopralluogo di oggi sarà possibile rimuovere gli ultimi ostacoli legati all'apertura del casello di Maddaloni. Si tratta di un'opera decisiva per il nostro territorio, fondamentale per il potenziamento dell'Interporto e per il pieno decollo del polo della logistica nato nella nostra città", dichiara.

