L’azienda dell’appalto all’ex Ilva ha licenziato tutti i 218 dipendenti, segnando l’ultimo giorno di lavoro per molti di loro. Salvatore De Comito, uno dei sindacalisti, ha condiviso l’esperienza di quella giornata, descrivendo i momenti immediatamente successivi all’uscita dall’azienda. La sua testimonianza si concentra sui passaggi finali del rapporto lavorativo e sui primi giorni senza impiego.

Salvatore De Comito racconta la sua ultima giornata di lavoro. Soprattutto i momenti dopo l'uscita dall'azienda. "Sono andato a rivedermi le foto dei colleghi morti, quelli che hanno dato la vita per l'azienda." Un giorno triste nel timore, se non nella consapevolezza, di un'età avanzata e prossima alla pensione, con il lavoro che si conclude dopo 28 anni nel peggiore dei modi. Licenziamento collettivo. Sì, ci saranno gli ammortizzatori sociali, un annetto o forse più. Ma non è il lavoro. Gli fa eco Giuseppe Lamusta, anch'egli sindacalista Feneal Uil e anch'egli dipendente fino a oggi della Semat Sud, azienda dell'indotto di Acciaierie d'Italia che ha deciso il licenziamento collettivo dei 218 lavoratori finora in servizio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Ex Ilva: l’azienda dell’appalto che licenzia tutti i 218 dipendenti, l’ultimo giorno di lavoro Il racconto di due sindacalisti Feneal Uil

Ex Ilva, emergenza nell’indotto. Semat Sud avvia 218 licenziamenti. UIL e FENEAL UIL: “Ritirare la procedura e attivare subito tutele straordinarie per i lavoratori”Tarantini Time QuotidianoSi aggrava ulteriormente la crisi occupazionale dell’indotto dell’ex Ilva.

Ex Ilva, azienda dell’indotto: licenziamento di tutti i 218 lavoratori, i sindacati chiedono che intervenga la Regione Puglia Ieri confronto a TarantoNella foto un gruppo di rappresentanti dei lavoratori all'esterno di Aigi, l'associazione degli imprenditori dell'indotto ex Ilva.

