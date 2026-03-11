Gli abitanti di Molino Marazzana, una delle zone più colpite dall’alluvione insieme a Borgo Bicchia, sono stati informati del pericolo in anticipo. Tuttavia, si sono verificati improvvisi cedimenti degli argini che hanno aggravato la situazione. Le autorità avevano fornito le indicazioni necessarie, ma la rottura degli argini ha comunque causato danni e allagamenti nella zona.

Gli abitanti delle zone a rischio avrebbero avuto le informazioni necessarie, anche a Molino Marazzana, una delle zone che insieme a Borgo Bicchia era stata maggiormente colpita dall’alluvione. I residenti sarebbero stati avvisati tutti tramite un sms ai cellulari forniti. Il Coc? Regolarmente attivato e, secondo le competenze, si sono avviate le azioni di immediato intervento. A determinare una repentina e straordinaria fuoriuscita di acqua è stata la rottura dell’argine. E’ quanto hanno riferito ieri i testimoni di parte civile nel processo per l’alluvione di Senigallia, quella del 3 maggio del 2014. Il procedimento è in corso al tribunale di L’Aquila perché tra i danneggiati era emerso anche un magistrato del tribunale di Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Avvisati del pericolo, poi l'improvvisa rottura degli argini"

