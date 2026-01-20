Roma-Bailey rottura improvvisa Tsimikas verso Nottingham
Roma-Bailey si interrompe improvvisamente. L’attaccante giamaicano, Leon Bailey, ha deciso di lasciare la Roma e tornare all’Aston Villa, comunicando la sua volontà di rientrare in Inghilterra prima della partita contro il Torino. La sua assenza non è dovuta a un semplice malessere ed è avvenuta nelle ore precedenti alla trasferta, segnando la fine anticipata della sua esperienza con i giallorossi.
Leon Bailey non è partito per Torino e non per un semplice malessere: l'attaccante giamaicano ha deciso di interrompere in anticipo il proprio rapporto con la Roma, comunicando al club la volontà di rientrare all'Aston Villa e di chiudere di fatto la sua esperienza in giallorosso già nelle ore precedenti alla trasferta. Il forfait che ha rotto l'equilibrio. Dietro l'indisposizione ufficiale si nasconde una scelta netta, maturata dopo settimane di malcontento. Bailey ha vissuto con crescente insofferenza lo scarso minutaggio e una percezione di marginalità all'interno del progetto tecnico, interpretata come una mancanza di considerazione.
Cessioni Roma, dalla Premier solo flop: Ferguson, Bailey e Tsimikas non convincono Gasperini. Ora si lavora sul mercato valutando le mosse in uscitaCessioni Roma, dalla Premier solo flop: alla bocciatura, la Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili cessioni in casa giallorossa.
Leggi anche: Roma, turnover ragionato con il Midtjylland: El Aynaoui e Tsimikas verso una maglia dal 1?
Addio Bailey! Si chiude dopo sei mesi l’avventura del giamaicano alla Roma. I dettagli su Forzaroma.info #asroma facebook
. @OfficialASRoma, Bailey lascerà la città in giornata x.com
