Roma-Bailey rottura improvvisa Tsimikas verso Nottingham

Roma-Bailey si interrompe improvvisamente. L’attaccante giamaicano, Leon Bailey, ha deciso di lasciare la Roma e tornare all’Aston Villa, comunicando la sua volontà di rientrare in Inghilterra prima della partita contro il Torino. La sua assenza non è dovuta a un semplice malessere ed è avvenuta nelle ore precedenti alla trasferta, segnando la fine anticipata della sua esperienza con i giallorossi.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.