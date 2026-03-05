Lucera rottura improvvisa e imprevedibile di un tronco idrico | tecnici al lavoro

A Lucera, un tronco idrico si è rotto improvvisamente, causando un'interruzione nell’erogazione dell’acqua. I tecnici di Acquedotto Pugliese sono al lavoro per riparare il danno e stanno operando sul sito fin dalle prime ore del giorno. L’intervento di riparazione continuerà per tutta la giornata.

Per consentire i lavori, è necessario ridurre temporaneamente la normale pressione idrica nelle reti che alimentano l'abitato di Lucera (Fg), in particolare nelle strade limitrofe alla piazza Tribunali. I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.