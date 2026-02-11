Gallipoli 2026 | Fratelli d’Italia in crisi centrodestra diviso e Piteo sfida per il bis

Gallipoli si avvicina alle elezioni del 2026 con il centrodestra diviso e una sfida aperta tra i candidati. Fratelli d’Italia attraversa momenti difficili, mentre Tony Piteo si prepara a difendere il suo ruolo di sindaco, sostenuto dal centrosinistra. La campagna elettorale si preannuncia lunga e piena di tensioni, con le fazioni di destra che cercano di riorganizzarsi e un fronte opposto deciso a confermare la propria leadership.

Gallipoli al Voto: Tra Fratture nel Centrodestra e la Sfida di Piteo. Gallipoli si prepara a una campagna elettorale complessa, segnata da tensioni interne al centrodestra e dalla ricerca di una convergenza che possa sfidare la solida posizione di Tony Piteo, candidato sostenuto dal centrosinistra. Le prossime amministrative, previste per il 2026, si preannunciano come un banco di prova per le forze politiche locali, chiamate a superare divisioni e a presentare un’offerta politica credibile ai cittadini. La Crisi di Fratelli d’Italia e la Ricerca di un Accordo nel Centrodestra. La campagna elettorale ha preso una svolta inaspettata con le dimissioni di sei dirigenti del circolo locale di Fratelli d’Italia: Silvia Coronese, Davide Calvi, Vincenza Suez, Roberto Urso, Luca Parlati e Mario Macchia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Gallipoli 2026

Questa mattina a Roma, Fratelli d’Italia ha riunito i suoi vertici per discutere delle prossime elezioni comunali a Chieti.

A Trecate la campagna elettorale si fa subito calda.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Gallipoli 2026

Argomenti discussi: Scontro in FdI a Gallipoli, ma il centrodestra resta compatto: Proseguiamo uniti; Una nave romana sulla costa ionica, un tesoro sul fondale marino: quasi un milione di euro per portarla alla luce; Alessandrelli confermato rappresentante del Gruppo interterritoriale del M5S delle Serre Salentine; GALLIPOLI AZZERATO IL CIRCOLO FDI.

Scontro in FdI a Gallipoli, ma il centrodestra resta compatto: Proseguiamo unitiDopo le lacerazioni e le dimissioni del direttivo di Fratelli D’Italia i coordinatori di Forza Italia, Lega, UdC e Noi Moderati fanno quadrato e difendono il percorso intrapreso per costruire una coal ... lecceprima.it

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «BENI CULTURALI. CONGEDO (FDI): GRAZIE A GDF PER SCOPERTA E LAVORI RELITTO NAVE ROMANA A LARGO GALLIPOLI»Voglio ringraziare la Guardia di Finanza per il lavoro che, in collaborazione con la Soprintendenza archeologica delle Belle arti e paesaggio per le province ... agenziagiornalisticaopinione.it

Terremoto politico a Gallipoli in casa Fratelli d’Italia. Il Direttivo cittadino del partito ha rassegnato le dimissioni in blocco, ufficializzando uno strappo netto con la segreteria provinciale guidata dall’onorevole Saverio Congedo. - facebook.com facebook