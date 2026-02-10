Milano fatica a Treviso Poeta | Serve più cinismo

Milano fatica a trovare il ritmo contro Treviso, altercando tra il tentativo di imporre gioco e le difficoltà in attacco. La squadra di coach Poeta riconosce che serve più cinismo per portare a casa la vittoria. La partita si fa complicata, e i meneghini devono stringere i denti per superare gli avversari.

Milano affronta Treviso in una sfida di campionato dopo aver chiuso la settimana con due successi in Eurolega. La squadra meneghina arriva in trasferta con la consapevolezza di affrontare una Treviso ancora in difficoltà, ultima in classifica, e trova un match dal punteggio molto contenuto. L’incontro si è sviluppato con margini di gioco stretti e un finale deciso da una sequence decisiva che ha sancito l’esito definitivo. La partita ha mostrato ritmo controllato e continui capovolgimenti di fronte, con due vittorie in Eurolega all’inizio della settimana che hanno alimentato l’inerzia milanese, senza però tradursi in un allungo netto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

