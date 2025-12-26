Produzione industriale Padova tiene e guarda con fiducia al 2026

26 dic 2025

L’industria manifatturiera veneta e padovana chiude il terzo trimestre 2025 con segnali di moderato recupero, pur all’interno di un quadro ancora segnato da incertezza. È questo quanto emerge dai dati dell’indagine “La Congiuntura dell’Industria del Veneto Orientale”, realizzata da Confindustria. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

