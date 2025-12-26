L’industria manifatturiera veneta e padovana chiude il terzo trimestre 2025 con segnali di moderato recupero, pur all’interno di un quadro ancora segnato da incertezza. È questo quanto emerge dai dati dell’indagine “La Congiuntura dell’Industria del Veneto Orientale”, realizzata da Confindustria. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Produzione industriale, Padova tiene e guarda con fiducia al 2026

Leggi anche: L’Opec tiene ferma la produzione per il primo trimestre 2026

Leggi anche: La Fermana guarda al derby di Montegranaro con fiducia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Produzione industriale, tra aprile e giugno nuova flessione in quattro province venete - Mostrano capacità di adattamento e tenuta, che però è fragile, minacciata da tensioni internazionali, dazi, volatilità della domanda. rainews.it

Padova. Industrie, nel 2023 fatturato in frenata: la produzione cala del 2 per cento - Il 2023 si è quindi chiuso, per le industrie padovane, con un calo medio annuo tendenziale della produzione del - ilgazzettino.it

Produzione industriale, il Veneto frena ancora ma vede la ripresa - Produzione industriale: nel primo trimestre in Veneto si registra ancora un andamento negativo ma ci sono segnali di miglioramento confermati dalle rilevazioni nazionali che danno in aprile ... ilgazzettino.it

Cina e Nikkei positivi, venerdì 26 dicembre, nonostante la produzione industriale giapponese in calo oltre le attese - facebook.com facebook

“Rilancio Italia”, il piano di #Confindustria per aiutare la produzione industriale, mette nel mirino due criticità del sistema produttivo italiano: il costo dell’energia e la riduzione della burocrazia. x.com