Salerno | Centrosinistra all’unità per le Comunali M5S e altri partiti sollecitano Pd e Psi a creare un fronte comune

Il centrosinistra a Salerno cerca di unire le sue forze in vista delle elezioni comunali. M5S e altri partiti chiedono al Pd e al Psi di mettere da parte le divisioni e di lavorare insieme per presentare un fronte compatto. La sfida è rinnovare l’amministrazione della città e conquistare il voto degli elettori, mettendo da parte le tensioni tra le varie anime del centrosinistra.

Salerno al Bivio: Il Centrosinistra Cerca l’Unità per le Amministrative. Salerno è chiamata a rinnovare la sua amministrazione comunale e un fronte ampio di forze politiche di centrosinistra ha lanciato un appello al Partito Democratico e al Partito Socialista Italiano per formare un’alleanza competitiva. L’obiettivo è replicare i successi ottenuti alle recenti elezioni regionali e presentare un’alternativa solida all’attuale governo cittadino. L’Appello del “Campo Largo” e la Ricerca di un Perimetro Comune. Giovedì 12 febbraio 2026, un fronte che include Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Casa Riformista, Noi di Centro, Azione, Oltre, Salerno in Comune e Semplice Salerno, ha formalizzato l’invito a Pd e Psi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le prossime elezioni comunali a Salerno si avvicinano, con Vincenzo De Luca che si sta preparando per il suo possibile ritorno in carica.

A Salerno si muove il fronte della coalizione di centrosinistra.

