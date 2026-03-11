Avella AV – dieci cani detenuti in grave condizione di sofferenza Denunciato il proprietario

Nel comune di Avella, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato una struttura abusiva nel Parco del Partenio, dove dieci cani erano tenuti in condizioni di grave sofferenza e degrado. Il proprietario dell’immobile è stato denunciato per aver mantenuto gli animali in condizioni inadeguate. Il salvataggio è avvenuto durante un intervento di controllo sul territorio.

Carabinieri salvano 10 cani da condizioni di degrado e sofferenza: struttura abusiva sequestrata nel Parco del Partenio.. Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati a tutela degli animali di affezione, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale e congiuntamente al personale dell’A.S.L. di Baiano e della Polizia Municipale locale, deferivano in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria una persona, per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. Nello specifico, l’attività investigativa dei militari ha permesso di accertare che un 59enne di origini partenopee, deteneva 10 cani in strutture fatiscenti prive di coperture ed in condizioni igienicosanitarie precarie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Avella (AV) – dieci cani detenuti in grave condizione di sofferenza. Denunciato il proprietario Articoli correlati Dieci cani salvati dai Carabinieri: erano detenuti in condizioni di grave sofferenzaTempo di lettura: 2 minutiNell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati a tutela degli animali di affezione, i... Dieci cani chiusi in gabbia tra sporcizia e gravi condizioni di sofferenza: salvati dai carabinieri in IrpiniaLa scoperta a Monteforte Irpino, in un'area ricadente nel Parco regionale del Partenio. Tutti gli aggiornamenti su Avella AV dieci cani detenuti in grave... Dieci cani liberati da un rifugio abusivo nell'AvellineseDieci cani meticci ospitati in strutture fatiscenti e in condizioni igienico-sanitarie precarie sono stati liberati dai carabinieri del nucleo forestale ad Avella, in provincia di Avellino. (ANSA) ... ansa.it Avella, dieci cani tenuti in gravi condizioni: i Carabinieri denunciano proprietarioNell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati a tutela degli animali di affezione, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i ... irpinianews.it