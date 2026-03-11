Avatar 4 | Cameron conferma 1,482 miliardi e uscita nel 2029

Durante i Saturn Awards, James Cameron ha confermato che il quarto capitolo di Avatar è molto probabile. Ha annunciato che il film potrebbe uscire nel 2029 e ha confermato che il progetto è in fase di sviluppo. La notizia è stata diffusa senza ulteriori dettagli sul cast o sulla trama, concentrandosi esclusivamente sulla possibile data di uscita e sulla conferma ufficiale.

La conferma di un quarto capitolo della saga Avatar proviene direttamente da James Cameron, che durante i Saturn Awards ha definito probabile la realizzazione del prossimo film. Il regista ha collegato l’approvazione definitiva alle performance commerciali di Avatar: Fire and Ash, il quale ha incassato 1,482 miliardi di dollari globalmente contro un budget stimato tra i 350 e i 400 milioni. La data di uscita è già fissata per il 21 dicembre 2029, lasciando ampio margine temporale per lo sviluppo della sceneggiatura. L’attenzione si sposta ora sulla struttura narrativa, dove il ruolo di Varang, interpretata da Oona Chaplin, subirà un ampliamento significativo rispetto al terzo capitolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avatar 4: Cameron conferma, 1,482 miliardi e uscita nel 2029 Articoli correlati Avatar 4, James Cameron conferma Michelle Yeoh come Na’vi nel film ma avverte: "Se lo realizzeremo... "La star malaysiana parteciperà al prossimo lungometraggio del franchise fantascientifico ma il regista non conferma ancora la nuova produzione. James Cameron, anche se Avatar 3 ha incassato molto meno del previsto: "Avatar 4 resta molto probabile”Nonostante Avatar: Fuoco e Cenere abbia incassato circa 870 milioni di dollari in meno rispetto a The Way of Water, James Cameron assicura che Avatar... Approfondimenti e contenuti su Avatar 4 Cameron conferma 1 482... Temi più discussi: James Cameron conferma che Avatar 4 è probabile e dovrebbe evidenziare Varang come il fulcro centrale della trama; Il regista James Cameron garantisce la produzione di Avatar 4 e definisce il leader Varang come il fulcro centrale della trama; James Cameron progetta Avatar 4 per il 2029 e definisce l’antagonista Varang come il centro della nuova trama; Avatar: Fuoco e Cenere conferma possibilità di Avatar 4. Avatar 4: James Cameron rompe il silenzio sul futuro della saga e svela il piano per il prossimo filmIl futuro del franchise di Avatar ha ricevuto un aggiornamento significativo direttamente dalla voce del suo creatore. Durante la conferenza stampa ai Saturn Awards, James Cameron ha affrontato ... badtaste.it James Cameron guarda oltre Avatar 3: Avatar 4 è molto probabile, ma il box office fa riflettereAvatar - Il viaggio cinematografico su Pandora potrebbe non essere finito. Nonostante un risultato al botteghino inferiore rispetto al capitolo precedente ... hotcorn.com «Avatar 4 resta "molto probabile". » James Cameron non si lascia impressionare dai numeri al botteghino di Avatar: Fuoco e Cenere, che pur avendo raccolto circa 1,45 miliardi di dollari, è rimasto parecchio indietro rispetto a La via dell’acqua. Qualcuno a Hol - facebook.com facebook