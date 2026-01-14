Avatar 4 James Cameron conferma Michelle Yeoh come Na’vi nel film ma avverte | Se lo realizzeremo

James Cameron ha annunciato la partecipazione di Michelle Yeoh nel prossimo film del franchise Avatar, confermando il suo ruolo come Na’vi. Tuttavia, il regista ha precisato che la realizzazione del progetto non è ancora definitiva. La star malaysiana si unisce così al cast di questa attesa produzione, mentre i dettagli sullo sviluppo restano ancora da definire.

La star malaysiana parteciperà al prossimo lungometraggio del franchise fantascientifico ma il regista non conferma ancora la nuova produzione. Intervistato da un canale televisivo giapponese, James Cameron ha confermato che l'attrice premio Oscar Michelle Yeoh sarà tra i protagonisti del quarto lungometraggio di Avatar, il franchise fantascientifico campione d'incassi. Nonostante abbia confermato la presenza di Yeoh, il regista e produttore ha ammonito i fan, specificando che non esiste ancora la certezza della produzione di un quarto capitolo della saga, come aveva già ricordato poco tempo fa.

