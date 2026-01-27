Auto sbanda e si ribalta | paura per due donne e un bambino

Un incidente si è verificato a Sala Consilina, coinvolgendo un'automobile che si è improvvisamente ribaltata nella frazione di Sant'Antonio. Due donne e un bambino sono rimasti coinvolti, suscitando preoccupazione tra i residenti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno intervenendo per chiarire quanto accaduto.

Paura, la scorsa notte, a Sala Consilina, dove un'automobile si è improvvisamente ribaltata nella frazione di Sant'Antonio. A bordo c'erano due donne e un bambino, ma nessuno sarebbe rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. .🔗 Leggi su Salernotoday.it

