Auto si ribalta in corso Emanuele Filiberto | ferite due donne
Un'auto si è ribaltata lungo il corso Emanuele Filiberto a Lecco, causando il ferimento di due donne. L’incidente si è verificato intorno alle 11, quando la vettura ha perso il controllo, finendo su un lato davanti a un negozio di alimentari. Le donne sono state immediatamente soccorse dalle ambulanze e portate in ospedale.
Lecco, 16 febbraio 2026 – Grave incidente nella tarda mattina di oggi a Lecco. Un' auto si è ribaltata. A bordo c'erano due donne di 57 e 80 anni. L'incidente è successo nel rione di Maggianico, in corso Emanuele Filiberto, di fronte all'ufficio postale. Le due donne viaggiavano a bordo di un'utilitaria. Perché e come la conducente abbia perso il controllo dell’auto fino a cappottare non è chiaro. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale. Le due signore sono rimaste intrappolate sottosopra nell'abitacolo del veicolo. Le hanno soccorse i sanitari di Areu con i Volontari del soccorso di Calolziocorte e i soccorritori del Soccorso degli alpini di Mandello del Lario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Auto si ribalta a Maggianico: due donne ferite, soccorsi in codice rosso
Lunedì 16 febbraio, un'auto si è ribaltata in corso Filiberto Emanuele a Maggianico, causando il ferimento di due donne.
Auto si ribalta sulla "Panoramica": tre donne feriteLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Auto con a bordo tre giovani si ribalta in pieno centro a Melegnano; Auto si ribalta in un campo di carciofi: paura per una giovane donna; Perde il controllo e colpisce il cordolo: auto si ribalta in corso Europa; Lucca, auto si ribalta sulla via Romana: due persone in Ospedale.
Auto si ribalta a Maggianico: due donne ferite, soccorsi in codice rossoUn violento incidente stradale ha sconvolto la tranquilla mattinata di Maggianico lunedì 16 febbraio, quando un'automobile si è ribaltata in corso Filiberto Emanuele, all'altezza dell'ufficio postale. leccotoday.it
Schianto a Varese alla Rasa con due auto coinvolte: ferite due ragazze, una vettura si ribaltaÈ avvenuto in zona Motta Rossa, lungo la via Provinciale Rasa, all’altezza della pizzeria. Sul posto vigili del fuoco e tra mezzi di soccorso sanitario ... varesenews.it
Allarme alle autolinee di via Emanuele Filiberto: la Polizia identifica quattro minorenni. Sequestrata una replica in metallo senza tappo rosso e un bossolo esploso dopo un colpo sparato in aria - facebook.com facebook
Emanuele Filiberto ammette: Savoia hanno violato esilio diverse volte x.com