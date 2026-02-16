Auto si ribalta in corso Emanuele Filiberto | ferite due donne

Un'auto si è ribaltata lungo il corso Emanuele Filiberto a Lecco, causando il ferimento di due donne. L’incidente si è verificato intorno alle 11, quando la vettura ha perso il controllo, finendo su un lato davanti a un negozio di alimentari. Le donne sono state immediatamente soccorse dalle ambulanze e portate in ospedale.

Lecco, 16 febbraio 2026 – Grave incidente nella tarda mattina di oggi a Lecco. Un' auto si è ribaltata. A bordo c'erano due donne di 57 e 80 anni. L'incidente è successo nel rione di Maggianico, in corso Emanuele Filiberto, di fronte all'ufficio postale. Le due donne viaggiavano a bordo di un'utilitaria. Perché e come la conducente abbia perso il controllo dell’auto fino a cappottare non è chiaro. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale. Le due signore sono rimaste intrappolate sottosopra nell'abitacolo del veicolo. Le hanno soccorse i sanitari di Areu con i Volontari del soccorso di Calolziocorte e i soccorritori del Soccorso degli alpini di Mandello del Lario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

