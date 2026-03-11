Auto ovunque e tram bloccati la festa del vino e dell' eros spaventa Centocelle | Weekend più difficile dell' anno

Nel quartiere di Centocelle, durante il fine settimana, si sono registrate molte auto parcheggiate in modo disordinato, creando congestione e impedendo il normale passaggio dei mezzi pubblici. La festa del vino e dell'eros si svolge nella zona, attirando centinaia di visitatori. La situazione ha causato disagi significativi al traffico e al servizio tram.

Centinaia di auto parcheggiate nei modi più disparati, tanto da mandare il traffico in tilt e bloccare anche il percorso dei tram. Per Centocelle sta per iniziare "il weekend più difficile dell'anno", come lo definisce l'assessore al Commercio del municipio V, Marco Ricci.Da venerdì 13 a domenica.